Wasserski-Jugendcamp Das erste Mal Wasserskifahren: So fühlt es sich an

Mit Herzklopfen vor Aufregung betrete ich die Schute, das schwimmende Clubhaus des Wassersportclubs Schweich-Issel, denn heute probiere ich das erste Mal die Sportart Wasserski aus. Der Verein bietet Jugendcamps für die Sportart an. Der Platz direkt unter dem Restaurant Isseler Hof wirkt sehr idyllisch und einladend. Ich höre ein Motorboot und schaue auf. Das Boot zieht an einer langen Leine ein junges Mädchen auf Skiern hinter sich her. Es strahlt über beide Ohren und fliegt über das Wasser hinweg. Meine Vorfreude steigt. Die Mosel ist ruhig und die Sonne scheint.