Bundesverdienstkreuz : Verdienstkreuz für Wolfgang Roth

Mainz/Wawern Staatsministerin Doris Ahnen hat Wolfgang Roth das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Der gebürtige Trierer engagiert sich seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich für die steuerberatenden Berufe und bringt sich in die Information der Bürgerinnen und Bürger ein.

Wolfgang Roth schlug bereits sehr früh den Weg in den steuerberatenden Berufsstand ein. Er absolvierte eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und wurde 1976 Steuerbevollmächtigter. Daran schloss sich 1977 die Selbstständigkeit mit eigener Kanzlei an. 1982 legte er seine Prüfung zum Steuerberater ab und absolvierte 1987 zusätzlich die Prüfung zum vereidigten Buchprüfer.

Roth war bereits seit 1980 als Dozent der Steuerberaterakademie Rheinland-Pfalz insbesondere für die Bereiche „Steuerfachangestellte“ und „Steuerfachwirtausbildung“ zuständig. Über die Lehrtätigkeit hinaus engagierte er sich 13 Jahre im Vorstand der Akademie und nahm bis 2016 als Mitglied des Kuratoriums Einschätzungen zur inhaltlichen Ausrichtung der Seminare und Lehrangebote vor. Zugleich war er von 2004 bis 2016 ehrenamtlicher Präsident des Steuerberaterverbandes Rheinland-Pfalz und hat auf vielen Ebenen aktiv an der Ausgestaltung des Berufsbildes mitgewirkt. In Gesprächen zwischen der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, dem Steuerberaterverband sowie dem Landesamt für Steuern hat Roth den Konsens gesucht und dadurch das positive Steuerklima im Land gestärkt. 2016 wurde er vom Verband aufgrund seines langjährigen Engagements zum Ehrenpräsident ernannt.

Parallel zu seinem Engagement im rheinland-pfälzischen Steuerberaterverband war Roth Vorstandsmitglied im Deutschen Steuerberaterverband (DStV) und im Deutschen Steuerberaterinstitut (DStI). In beiden Gremien nahm er bis zum vergangenen Jahr jeweils das Amt des Vizepräsidenten wahr. Ab 2013 übernahm er sowohl für den DStV als auch das DStI das Amt des Schatzmeisters.Auf Bundesebene hat Wolfgang Roth an einem Qualitätssicherungssystem mitgewirkt, das Beratungs- und Bearbeitungsfehler in Steuerberatungskanzleien vermeidet und so die Beratung optimiert. Zudem hat er ein Qualitätssiegel etabliert, das bundesweit einheitlich hohe Qualitätsstandards in Kanzleien für die Öffentlichkeit nachvollziehbar macht. „Das schafft Transparenz und trägt zum Verbraucherschutz bei. Auch hier hat Wolfgang Roth großen Wert auf Zusammenarbeit gelegt und zielführende Verbesserungen umgesetzt. Davon profitiert langfristig die Gesamtgesellschaft“, bekräftigte Staatsministerin Ahnen.