Verkehr : Weberbach wird voll gesperrt

Trier (red) Die Weberbach wird in Höhe der Stadtbibliothek von Mittwoch, 1. April, bis einschließlich Mittwoch, 8. April, für den Verkehr voll gesperrt. Deshalb fahren die Busse der Linien 81 und 84 in dieser Zeit eine Umleitung ab der Haltestelle SWT Stadtwerke über die Weimarer Allee bis zur Haltestelle Charlottenstraße.

Die Rückfahrt in Richtung Hauptbahnhof erfolgt über die Ostallee. Für die Dauer der Arbeiten sind die Haltestellen Mustorstraße und Konstantinbasilika aufgehoben und an die Ersatzhaltestellen am Landesmuseum und der Ecke Gartenfeldstraße verlegt. Die Haltestelle Kaiserthermen/Das Bad wird für die Linien 81/84 aufgehoben und an die Haltestelle Charlottenstraße verlegt. In Richtung Innenstadt wird die Haltestelle Kaiserthermen für die Linien 81 und 84 an die Ersatzhaltestelle Hermesstraße verlegt, für die Linie 82 an die Busspur in der Südallee vorverlegt. Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung.