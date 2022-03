Medien : Wechsel an der Agenturspitze: Chefredakteur aus Trier geht nach Rom

Trier Bei der Katholischen Nachrichtenagentur gibt es einen Wechsel an der Spitze: Der gebürtige Trierer und einstige grüne Kommunalpolitiker Ludwig Ring-Eifel räumt seinen Stuhl. Über die Hintergründe wird spekuliert.

Ein gebürtiger Trierer räumt überraschend seinen Chefsessel: Ludwig Ring-Eifel, Chefredakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur (kna), gibt seinen Posten auf und geht Mitte des Monats nach Rom. Dort wird der 62-jährige Journalist Chefreporter und Leiter der Vatikan-Redaktion. Entsprechende Informationen wurden unserer Redaktion am Freitag aus Kirchenkreisen bestätigt. Ring-Eifel war schon vor seinem Wechsel in die kna-Chefredaktion im Jahr 2005 langjähriger Rom-Korrespondent. Wer ihm in Bonn folgt, ist noch unklar.

Ring-Eifel wurde 1960 in Trier geboren. Er war von 1984 bis 1986 für die Grünen im Trierer Stadtrat. Bis 1989 war der studierte Theologe und Philosoph Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), dann bei der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn. 1996 ging Ring-Eifel als deren Vatikan-Korrespondent nach Rom. Seit 2005 war er Chefredakteur der Agentur.

Die Katholische Nachrichten-Agentur wurde 1952 gegründet. Laut Eigenwerbung ist sie in Europa die größte und leistungsfähigste katholische Nachrichtenagentur. Als Tochtergesellschaft des Bonner Medienhauses wird sie vom Verband der Diözesen Deutschlands getragen. Bundesweit beziehen mehr als 70 Prozent der Tagespresse, darunter auch der Trierische Volksfreund, Texte und Fotos von kna. Die Agentur beschäftigt nach eigenen Angaben 60 Mitarbeitende in der Bonner Zentrale, im Berliner Hauptstadtbüro sowie an zehn weiteren Standorten in Deutschland, darunter auch Trier.