Bildung : Weg frei für den Medizincampus Trier

Bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages sind neben den Vertretern der Krankenhäuser und weiterer Beteiligter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wissenschaftsminister Konrad Wolf und Oberbürgermeister Wolfram Leibe anwesend. Foto: Julia Nemesheimer

Trier Jahrelange Verhandlungen und Pläne sind endlich in trockenen Tüchern: Ab dem Wintersemester 2020/2021 kommen die Medizinstudierenden.

Das Zentrum der medizinischen Ausbildung liegt in Rheinland-Pfalz in Mainz in der Johannes Gutenberg-Universität (JGU). Bereits heute können Studierende ihr Praktisches Jahr allerdings in anderen Kliniken des Bundeslandes absolvieren – bleiben dort aber nur für einen relativ kurzen Zeitraum.

Um diesen auszuweiten, wurde nun das Projekt „Medizincampus Trier“ auf eine neue Ebene gehoben. Am Montag unterzeichneten die Universitätsmedizin Mainz, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier und das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Trier einen Kooperationsvertrag.

Extra Das Medizinstudium in Mainz in Zahlen Aktuell studieren an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) im Studienfach Humanmedizin 2869 Studierende. Ausgehend von den Zahlen derer, die sich momentan im achten Fachsemester befinden, geht die Leiterin der Presseabteilung der Mainzer Uni, Petra Giegerich, von rund 200 Studierenden aus, die sich auf die 30 Plätze in Trier bewerben könnten, aber weiterhin an der JGU immatrikuliert bleiben. An der JGU gibt es für das erste Fachsemester im Sommersemester 2020 insgesamt 216 Studienplätze. Beworben haben sich hierfür 16 780 Menschen.

Darin wird vereinbart, dass ab dem Wintersemester 2020/2021 30 Medizinstudierende ihr zehntes Semester (und in der weiteren Planung auch das neunte Semester) in der Moselstadt verbringen können – und anschließend einen zugesicherten Platz in einem der Trierer Krankenhäuser für das Praktische Jahr erhalten.

Die Hoffnung, dass die angehenden Mediziner danach in der Region bleiben, ist hoch: „Die Studierenden werden die wunderschöne Region Trier kennen- und schätzenlernen und zudem an einem der beiden renommierten Krankenhäuser ihre Ausbildung machen“, zeigt sich Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, in ihrer Rede optimistisch. Auch die nachfolgenden Redner betonen die Verknüpfung, die so mit der Region geschlossen werde und damit eines der großen Probleme lösen soll: Die Unterversorgung mit Ärzten und Ärztinnen im ländlichen Gebiet.

Mit dem Medizincampus Trier kommt ein weiterer Baustein der rheinland-pfälzischen Offensive gegen den Ärztemangel hinzu. So sorgt die sogenannte Landarztquote dafür, dass 20 Prozent der Studienplätze für diejenigen reserviert sind, die sich dafür entschließen, nach ihrem Studium für mindestens zehn Jahre in einer medizinisch unterversorgten Gegend zu arbeiten. Mit dem Gesundheitspraktikum sollen zudem zehn Prozent der Studienplätze an Menschen gehen, deren Abi­turnoten oder mangelndes Abitur eigentlich ein Medizinstudium ausschließen, die sich aber über Praktika und ihre fachliche sowie menschliche Eignung dafür qualifizieren können. Außerdem sollen die Medizinstudienplätze in Mainz um 13 Prozent erhöht werden.

1,9 Millionen Euro stellt das Land Rheinland-Pfalz dafür noch in diesem Jahr zur Verfügung – deutlich mehr als die ursprünglich zugesicherten 500 000 Euro. Diese Summe wurde zuletzt im Dezember 2019 stark vom wissenschaftlichen Vorstand der Mainzer Unimedizin kritisiert (der TV berichtete mehrfach). Letztendlich läuft die nun übergebene Förderung auf das heraus, was die Mainzer damals in einem Schreiben an das Ministerium gefordert hatten. Bis 2025 sollen aufwachsend jährlich bis zu acht Millionen Euro folgen.

Unterbringung finden die Studierenden bei den Vereinigten Hospitien. Wie Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe berichtet, sei schon der Umbau eines Gebäudes geplant. Dort solle eine Verwaltung errichtet werden. Zudem solle den angehenden Medizinern und Medizinerinnen dort optional Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.

Ulrich Förstermann, wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Mainz, betont in seiner Rede, dass viele nach ihrem Praktischen Jahr auch ihren Facharzt in der bereits bekannten Klinik machen könnten und so noch stärker an die Region gebunden würden. Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis spricht zudem von höherer Qualität durch kleinere Gruppen und dass die Möglichkeit einer gleichwertigen Lehre durch die Angebote der Digitalisierung gewährleistet seien. Im Vertrag wird zudem eine Regelung zum Lehrpersonal, der Lehr- und Lernformen sowie die Verfügbarkeit von Fachliteratur festgehalten.

Auch die beiden Vertreter der Trierer Kliniken, Winfried Willinek (Brüderkrankenhaus) und Christian Sprenger (Mutterhaus), unterstreichen nicht nur ihre Freude über die Neuerungen der nun leicht dezentralisierten medizinischen Ausbildung in Rheinland-Pfalz, sondern auch die enge Zusammenarbeit trotz der Konkurrenz der hiesigen Krankenhäuser bei der Erarbeitung des Projektes.