Nach neun Jahren soll Schluss sein Trier-Süd: 200 Kinder dürfen nicht mehr zum Mittagessen ins Finanzamt

Die Matthias-Grundschule in Trier-Süd besuchen 232 Jungen und Mädchen. 203 von ihnen sind laut Schul-Homepage Ganztagskinder. Die Kinder essen in der rund 400 Meter entfernten Kantine des Finanzamts. Seit 2009. „Diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Kooperation verdanken wir den ersten positiven Erfahrungen aus der Zeit der Betreuenden Grundschule, der Flexibilität und Kinderliebe der Pächterin Maria Zink und nicht zuletzt dem aktiven Einsatz des damaligen Finanzamtsleiters, Herrn Jürgen Kentenich.“ So kann man derzeit auf der Homepage der Schule nachlesen. Damit ist wohl nun bald Schluss. Ab dem neuen Schuljahr dürfen die Kinder vermutlich nicht mehr in die Kantine der Behörde.