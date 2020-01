Karneval : Trier-Süder Karnevalsverein bläst Session ab

Da hatten die Trier-Süder Karnevalisten noch Hoffnung: Ehrenratsmitglied Ullrich Krugmann Mitte November vor der Festhalle am Bach, die nun aber weiter gesperrt bleibt. Foto: Roland Morgen

Trier Schock für den Trierer Karneval: Die KG Trier-Süd hat ihre in der Session 2020 geplanten Sitzungen und Feten abgesagt. Grund ist die vereinseigene und von der Stadt gesperrte Halle am Bach, für die es keine Sondernutzungserlaubnis gibt.

Die schlechte Nachricht wurde via Facebook verbreitet und findet sich auch auf der Homepage des Vereins. „Heute müssen wir leider offiziell mitteilen, dass die KG Trier-Süd 1923 in diesem Jahr keine Kappensitzungen sowie Karnevalspartys durchführen kann“, verkündet Sitzungspräsident Christian Klein im Namen des Vorstand. Grund: „Trotz anstrengender, intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, die Sondernutzungsgenehmigung für unsere Residenz, der Festhalle am Bach, zu erlangen.“