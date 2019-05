Straßenbau : Wegen Sanierung – In der Eltzstraße in Trier-Pfalzel geht die Angst um

Info

Wir dokumentieren wichtige Aussagen der Stadtverwaltung Trier zum Ausbau der Eltzstraße:

Wann geht es mit den Bauarbeiten los und wie lange dauert es?

In Kürze beginnen vorbereitende Untersuchungen/Sondierungen des Geländes durch den Kampfmittelräumdienst. Baubeginn ist dann voraussichtlich in der 31. KW (Ende Juli), nach Ende der Betriebsferien des ausführenden Betriebs. Der Bau soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Es wird in fünf Bauabschnitten gearbeitet:

1. Bauabschnitt: Vollsperrung von Eltzstraße 3 bis ca. Haus 21/Sirckstraße

2. Bauabschnitt: Vollsperrung von ca. Haus 21 bis Kreuzung Rothildisstraße

3. Bauabschnitt: Halbseitiger Ausbau in zwei Bauabschnitten, von Kreuzung Rothildisstraße bis kurz vor Bahnübergang

4. Bauabschnitt: halbseitiger Ausbau in zwei Bauabschnitten Bahnübergang bis Haus 41.

5. Bahnübergang: Wird in Abstimmung mit der Trier-Hafengesellschaft durchgeführt.

Wer muss für den Ausbau der Eltzstraße zahlen?

Die Stadt Trier und die Anlieger der Straße. Beim Ausbau von Straßen werden in Trier einmalige Ausbaubeiträge erhoben. Beitragspflichtig sind die Anlieger der Straße, die ausgebaut wird. Anlieger im Sinne des Beitragsrechts sind die Eigentümer der Grundstücke. Der Beitragspflicht unterliegen alle Grundstücke, von denen aus man die Eltzstraße befahren oder betreten kann.

Einzige Ausnahme in der Stadt Trier bei der Erhebung von einmaligen Beiträgen ist der Stadtteil Mariahof. Dieser ist in sich abgeschlossenen und wird kann nur über eine Hauptstraße erreicht werden. Deshalb werden dort sogenannte wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben.

Wie werden die Beiträge berechnet?

Die geschätzten Baukosten belaufen sich derzeit auf rund 2,5 Millionen Euro. Davon sind erfahrungsgemäß 20 bis 25 Prozent nicht beitragsfähig (zum Beispiel die Kosten des Bahnübergangs oder Markierungsarbeiten – diese werden also nicht den Anliegern in Rechnung gestellt). Die Stadtverwaltung geht derzeit von beitragsfähigen Kosten in Höhe von 1,96 Millionen Euro aus. Davon werden 50 Prozent auf die Anlieger umgelegt. Maßstab für die Beitragsberechnung ist die Grundstücksgröße mit Zuschlägen für Vollgeschosse (10 Prozent je Vollgeschoss).

Ein Beispiel:

Das Mustergrundstück hat 500 Quadratmeter und ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen (je 50 Quadratmeter). Gewertete Fläche sind dann 600 Quadratmeter.

Eckgrundstück: Grenzt ein Grundstück an zwei Straßen an, werden 2/3 der Fläche angerechnet. Im Beispielfall wäre es dann 400 Quadratmetern gewertete Fläche.

Gewerbegrundstück: Wird ein Grundstück teilweise gewerblich genutzt, erhält es einen Zuschlag von 10 Prozent. Gewertete Fläche wären dann: 660 Quadratmeter.

Wird ein Grundstück ausschließlich gewerblich genutzt, erhält es einen Zuschlag von 20 Prozent. Gewertete Fläche wären dann: 720 Quadratmeter.

Alle Grundstücke an der Eltzstraße wurden so bewertet. Die Gesamtsumme der ermittelten Flächen beläuft sich auf 37.470 Quadratmeter.

Die umlagefähigen Kosten (derzeit etwa 980 000 Euro) werden durch die Gesamtsumme der ermittelten Flächen geteilt. So erhält man den Einheitssatz (E) = 26,153747 Euro/Quatratmeter. Im vorliegenden Beispiel wären für das „normale“ Mustergrundstück Beiträge in Höhe von etwa 15.700 Euro zu zahlen.

Warum müssen es 50 Prozent Anliegeranteil sein? Könnte die Stadt nicht auch 60 oder 70 Prozent übernehmen, um die Anlieger zu entlasten?

Die Eltzstraße hat eine doppelte Funktion: Sie dient als Durchgangsstraße, jedoch auch als wege- und verkehrsmäßige Erschließungsstraße für die angrenzenden Grundstücke. Durch die Erschließung und den Ausbau der Straße erhalten die Grundstücke eine Wertsteigerung. Ein Grundstück, das nicht an eine öffentliche Verkehrsanlage angrenzt, darf nicht bebaut werden.

Auf der anderen Seite wird die Straße auch von der Allgemeinheit genutzt (zum Beispiel durch den Öffentlichen Personen Nahverkehr oder durch Durchfahrten, um in eine der Querstraßen zu gelangen).

Bei der Abwägung zwischen dem Anteil des Anliegervorteils und des Gemeinvorteil ist die Stadt an rechtliche Vorgaben gebunden. So hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg Fallgruppen entwickelt, die durch einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 15. Dezember 2005 etwas modifiziert wurden.

Für folgende typische Fallgruppen beträgt der Gemeindeanteil regelmäßig:

25 % bei geringem Durchgangs-, aber ganz überwiegendem Anliegerverkehr.

35% bis 45% bei erhöhtem Durchgangsverkehr aber noch überwiegendem Anliegerverkehr.

55 % bis 65 % bei überwiegendem Durchgangsverkehr.

70 % bei ganz überwiegendem Durchgangsverkehr.

Bei der Festlegung des Gemeindeanteils steht den Gemeinden ein Beurteilungsspielraum von +/- 5 Prozent zu. Dabei ist nicht die Anzahl der Fahrzeuge entscheidend, sondern das Verhältnis von Ziel- und Quellverkehr der jeweiligen Verkehrsanlage zum Durchgangsverkehr. Deshalb wurde der Anteil Gemeinde/Anlieger durch Beschluss des Stadtrates auf jeweils 50 Prozent festgesetzt.

Beispiel für eine Straße mit überwiegendem Durchgangsverkehr ist die Herzogenbuscher Straße. Diese wird täglich von etwa 12 000 bis 13 000 Fahrzeugen frequentiert. Die Anlieger mussten für den Ausbau 40 Prozent der beitragsfähigen Kosten zahlen.

Muss ein Anlieger alles auf einmal bezahlen?

Nach Beginn der Baumaßnahme werden sogenannte Vorausleistungsbeiträge erhoben. Grundsätzlich ist die Vorausleistung drei Monate nach Erhalt des Beitragsbescheides fällig. Sollte ein Beitragspflichtiger aber wirtschaftlich nicht in der Lage sein, den Betrag in einer Summe zu zahlen, besteht die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch mit der Stadt Zahlungsmodalitäten zu finden, die beiden Seiten gerecht werden.

⇥Quelle: Stadtverwaltung Trier