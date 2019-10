Trier Die Trierer Stadtverwaltung hat nochmal umgeplant: Statt die Fußgängerüberwege einfach abzufräsen soll der komplette Bereich umgestaltet werden.

Gut, dass sich offenbar jemand im Rathaus die Sache nochmal angeschaut hat und nun zum richtigen Ergebnis gekommen ist. Die wichtigen Zebrastreifen an der Weberbach, die klar und deutlich zeigen, dass die Straße auch den Fußgängern gehört, bleiben. Hinzu kommt Tempo 20 und für die bis dato beengten Bushaltestellen wird mehr Platz eingeräumt. So ist das eine gute Lösung.

Für die Stadtverwaltung ist der Monumentalbau allerdings offenbar erst kürzlich vom Himmel gefallen. Wie sonst ist es zu erklären, dass weder bei der ersten Prüfung der Zebrastreifen 2017, noch bei der Nachuntersuchung 2018, bei der doch – so die Stadtverwaltung damals wörtlich – „alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden“ – bemerkt wurde, dass in diesem Fall eine Ausnahmegenehmigung möglich ist? Weil – Überraschung! – die Konstantinbasilika ein Weltkulturerbe mit viel Publikumsverkehr ist!

„Die Querungshilfen sind dann so groß, dass auch ein Fahrrad mit Anhänger drauf passt“, sagte die Sachbearbeiterin des Rathauses. Außerdem sollen die Zebrastreifen mit speziellem Pflaster ausgestattet werden, das für blinde Menschen per Taststock erkennbar ist.

Im gleichen Zug sollen die beiden Bushaltestellen – am Modehaus Marx und an der Konstantinbasilika – barrierefrei umgebaut werden, ausgerichtet also auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, Rollatoren oder Kinderwagen etwa. Bislang halten die Busse vor dem Modehaus Marx zum Beispiel in einer Kurve. Die Haltestelle soll im kommenden Jahr so verlegt werde, dass die Busse auf gerade Strecke stoppen.