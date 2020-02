Info

Rathauserstürmungen an Weiberdonnerstag im Trierer Land: Der Karnevalsverein Waldrach erstürmt die VG-Verwaltung Ruwer in Waldrach und das Büro der Chefin um 11.11 Uhr. Um 14 Uhr kommt der Karnevalsverein Ruwer dazu. Dann wird in der Verwaltung gefeiert. In Osburg veranstaltet der Männergesangverein ab 14 Uhr Weiberfastnacht im Vereinshaus und in Morscheid gibt es an dem Abend einen Nachtumzug.

In der Verbandsgemeinde Trier-Land erstürmen ein paar Gastvereine gegen 12.11 Uhr das VG-Rathaus. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Am Nachmittag gibt’s ein kleines Programm für die Mitarbeiter. In Welschbillig organisiert der örtliche Karnevalsverein ein Weiberfrühstück und in Zemmer-Rodt findet am Donnerstag auch noch ein Nachtumzug statt.

In Schweich gibt es dieses Jahr keine Rathauserstürmung. Vergangenes Jahr habe man die Rathauserstürmung im Altersheim St. Josef gefeiert, um die Senioren zu beteiligen. Vereine und Bürgermeister fanden das im Nachhinein keine gute Lösung, weil die Senioren nicht so viel davon hatten und weil es eben kein Rathaus war. Verbandsbürgermeisterin Christiane Horsch und Stadtbürgermeister Lars Rieger werden sich mit Karnevalsvereinen zusammensetzen, um zu überlegen, wie man das 2021 wieder angehen will, so VG-Sprecher Wolfgang Deutsch. In Köwerich biete aber der Ortsbürgermeister bei sich zu Hause um 11.11 Uhr an, gemeinsam nach Leiwen zu fahren und dort das Forum Livia zu erstürmen. Da wird dann auch gefeiert. Sonstige Veranstaltungen in der VG Schweich: Kinderkarneval ab 15.11 Uhr (Halle am Bodenländchen) und Weiberball ab 19 Uhr (ICV Halle) in Schweich, Kinderkarneval um 14 Uhr in Kenn (Mehrzweckhalle), Möhnenumzug 14.11 Uhr in Föhren, Fetter Donnerstag um 15.11 Uhr in Bekond (Bürgerhaus).