Kirche : Weihbischof Gebert auf Firmreise

Schweich/Welschbillig (red) Von Ende November bis Mitte Dezember wird der Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert im Dekanat Schweich-Welschbillig unterwegs sein, um rund 240 Jugendlichen das Sakrament der Firmung zu spenden.

Die Termine sind wie folgt: Am Sonntag, 29. November, um 10.30 Uhr in St. Remigius, Zemmer, und um 14.30 Uhr in St. Rochus, Orenhofen. Am Freitag, 4. Dezember, um 16.30 in St. Dionysius, Igel, und um 18.30 Uhr in St. Dionysius, Trierweiler. In der Pfarrkirche St. Martin in Schweich finden drei Firmgottesdienste statt: Am Samstag, 5. Dezember, um 15.30 Uhr und um 18 Uhr, sowie am Sonntag, 6. Dezember um 10.30 Uhr.