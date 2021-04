Glaube : Heilig-Rock-Tage: Weihbischof firmt zwölf Erwachsene

Trier/Koblenz Zwölf Frauen und Männer haben im Trierer Dom das Sakrament der Firmung erhalten. Weihbischof Robert Brahm gratulierte ihnen im festlichen Gottesdienst am Ende der Heilig-Rock-Tage dazu, dass sie ein „Format für ihr Leben gefunden“ hätten.

Die Feier fand am vierten Sonntag der Osterzeit statt, dem weltweiten Gebetstag für geistliche Berufe und Berufungen. Die Firmbewerber zeigten, wie Berufung heute geschehen könne, erklärte Brahm. Gott erschließe neue Freude am Glauben, aus der Menschen das Leben annehmen und gestalten können. Das Bild von Gott als dem „guten Hirten“ sei dabei keineswegs überholt. In dem Buch „Das Hirtenprinzip“, in dem es um die Kunst der Menschenführung geht, heiße eines der Kapitel „Entdecke das Format deiner Schafe“. Im Evangelium beschreibe Johannes, dass der gute Hirte seine Schafe genau kenne und bereit sei, für sie sein Leben hinzugeben. Diese Achtung, Respekt und Würde zu den Mitmenschen mache das Hirtenprinzip aus. Jeder solle die Potenziale entdecken, die er in sich trage. Der Geist Gottes, den die Bewerber in der Firmung erbitten, bestätige das unverwechselbare Format eines Jeden, seine Freiheit und Möglichkeit, das Leben mit Gott zu gestalten. „Uns verbindet die Beziehung zu Gott, der möchte, dass wir das Leben annehmen und auf seine Fragen Antworten finden“, sagte Brahm.