Bistum : Weihbischof spendet 25 Erwachsenen die Firmung

Trier „Mit dem Chrisam-Kreuz auf der Stirn tragen Sie das Echtheitszertifikat und Gütesiegel, dass Sie die Liebe Gottes in die Welt tragen.“ So hat Weihbischof Franz Josef Gebert am 12. Mai den Kerninhalt der Firmung zusammengefasst.

25 Frauen und Männern spendete er am letzten Tag der Heilig-Rock-Tage im Trierer Dom das Sakrament. Weil sie auf Klassenfahrt war, habe sie damals nicht an der Firmung in der Heimatgemeinde teilnehmen können, berichtet eine junge Frau im Vorgespräch mit dem Weihbischof. Andere Bewerber haben sich in der Jugend nicht firmen lassen, wollen jetzt aber ein Patenamt übernehmen, für das die Firmung Voraussetzung ist.

Lida Schein hat die Erfahrung gemacht, glauben zu wollen, aber nicht zu dürfen. In Kasachstan, wo sie mit Eltern und Großeltern aufwuchs, durfte der christliche Glaube allenfalls zu Hause praktiziert werden. „Meine Oma hat mir das Beten beigebracht“, erinnert sich die heute 44-Jährige, die seit 1995 in Deutschland lebt. Hier habe sie immer wieder den Weg zum Glauben und zur Kirche zu finden versucht, sei aber aufgrund persönlicher Lebensumstände nie so richtig zum Ziel gekommen. Erst als ihr jüngster Sohn sich letztes Jahr auf die Erstkommunion vorbereitete, habe sie den Faden wieder aufnehmen und auch konsequent verfolgen können. „Ich möchte meinen Kindern Grundlagen für ihr Leben vermitteln und selber seelische Ruhe finden und ein besserer Mensch werden“, nennt Lida Schein ihre Gründe, sich firmen zu lassen.