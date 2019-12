Konzert : Weihnachtliche Kirchenmusik auf Mariahof

Trier Im Festhochamt in der Pfarrkirche St. Michael (Mariahof) wird am Mittwoch,1. Weihnachtstag, die „Pastoralmesse in G“ KV 140 von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Außerdem erklingen weihnachtliche Chor- und Orgelwerke von Francesco Durante, Camille Saint-Saëns, Max Reger und Colin Mawby.

