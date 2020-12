Weihnachten : Weihnachtliche Kirchenmusik

Trier-Heiligkreuz (red) Am ersten Weihnachtstag wird in der Pfarrkirche Heiligkreuz um 10 Uhr die Missa in A „in nativitate Domini“ von Josef Gabriel Rheinberger aufgeführt. Außerdem erklingen weihnachtliche Chor- und Orgelwerke von Michael Praetorius, Felix Mendelssohn Bartholdy und Louis Vierne.