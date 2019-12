Konzert : Weihnachtliche Rockmusik in Hermeskeil

Foto: New Vintage

Hermeskeil (red) Die Band New Vintage spielt am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, auf dem Hermeskeiler Weihnachtsmarkt weihnachtliche Rockmusik. An diesem Abend stehen klassische und moderne Songs, aber auch Besinnliches aus Rock, Pop und Blues auf dem Programm.

