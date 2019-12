Weihnachtsmarkt : Weihnachtliche Stimmung in Kirf

Kirf Vorweihnachtliche Atmosphäre erwartet den Besucher am Samstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, ab 13 Uhr am Dorfplatz in Kirf beim Weihnachtsmarkt. Am Sonntag werden eine große Auswahl an Geschenkideen und Köstlichkeiten angeboten.

Das Jugendorchester sorgt am Sonntagnachmittag für Unterhaltung.

(red)