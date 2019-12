Für Kinder : Weihnachtliche Stunden im Triki-Büro Trier

Trier Das Triki-Büro in Trier lädt alle Kinder einen Tag vor Heiligabend zu einem winter-weihnachtlichen Nachmittag ein. Für Kinder ab sechs Jahren gibt es am Montag, 23. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Gebäude in der Zuckerbergstraße 30 Leckeres, Besinnliches und Kreatives.

Eltern können die Zeit nutzen, letzte Besorgungen zu machen oder sich auf das bevorstehende Fest einstimmen.