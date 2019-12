Konzert : Weihnachtliches Akkordeonkonzert

Welschbillig (red) Das traditionelle Konzert mit weihnachtlichen und konzertanten Klängen des Akkordeon-Orchesters „Frohe Klänge“ Idesheim-Ittel-Hofweiler findet am Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, in der Klosterkirche Helenenberg, statt.

Es werden Weihnachtsstücke, Walzer, Tango, klassische Klänge in neuem Gewand und Rock- und Pop- Musik zu Gehör gebracht. Ein Höhepunkt ist das Medley „A little bit of Queen“, in dem Hits der Kultband imposant arrangiert sind. Darüber hinaus werden zwei Schülerinnen der Akkordeonmusik ihr Können unter Beweis stellen und durch weihnachtliche Klänge das Konzertprogramm abrunden. Der Eintritt ist frei.