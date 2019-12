Benefizaktion : Weihnachtsaktion für Obdachlose

Trier Nach der Schlafsack-Aktion für Obdachlose im vergangenen Jahr engagieren sich Heribert Schmitt alias Harry Hut und seine Freunde auch in diesem Jahr in der Adventszeit für die Menschen, die auf der Straße leben und andere Bedürftige.

„Jedem sein Weihnachtspäckchen!“ Unter diesem Motto nehmen Harry Hut, Christoph Rother und Jörg van Boom am Mittwoch, 18. Dezember, von 14 bis 18 Uhr im Restaurant Shems (ehemals Ali Baba) am Viehmarkt Leckereien oder andere kleine Geschenke entgegen, um sie weiterzureichen. „Wir hoffen wieder auf viele hilfsbereite Menschen, die sich an unserer Aktion beteiligen.“