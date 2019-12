Advent : Weihnachtsbasar beim Turnverein Ruwer

Trier-Ruwer Am Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr lädt der Turnverein Ruwer zu seinem Weihnachtsbasar in die Turnhalle Marienholzstraße in Trier-Ruwer. Nach der Eröffnung singen ehemalige und aktive Turner um 14.30 Uhr erstmals als gemischten Chor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red