Von Nobilis bis Nordmanntanne Ran an die Säge: Hier kann man Weihnachtsbäume selbst schlagen

Mehring: Das Forstrevier Mehring organisiert zusammen mit der Jugendfeuerwehr Mehring den diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf der Ortsgemeinde in der Kultur am Zitronenkrämerkreuz. Nordmanntannen können selbst geschlagen werden. Es gibt auch Heißgetränke und Würstchen gegen eine Spende. Samstag, 9.12., Samstag, 16.12., und Sonntag, 17.12. jeweils von 10 bis 15 Uhr (am 2.12. Weihnachtsbaumverkauf am Weinpavillon Mehring Ost). Kontakt: Forstrevier Mehring, Philipp Schreiber, 0152/28851691, Details hier.