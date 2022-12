Von Nobilis bis Nordmanntanne : Ran an die Säge: Hier kann man Weihnachtsbäume selbst schlagen

Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Region Nobilis- und Nordmanntanne oder Blaufichte sind auch in diesem Jahr wieder gefragt. Wir geben einen Überblick, wo man sich in der Region Trier selbst seinen Weihnachtsbaum schlagen kann – schließlich ist es bis Heiligabend nicht mehr lang.

Auch in der Region Trier und in angrenzenden Gebieten gibt es Möglichkeiten, sich eine Tanne selbst zu schneiden. Der Arbeitskreis Rheinland-Pfälzischer Weihnachtsbaum hält im Internet eine Übersicht mit Verkaufsstellen und Möglichkeiten zum Selbstschlagen für das ganze Land bereithält.

Hier kann man in der Region Trier einen Weihnachtsbaum selber schlagen:

Trier und Trier-Saarburg

Trier: Unter dem Motto „ökologischer Weihnachtsbaum zum selber sägen“ lädt das Forstamt Trier am 4. Adventssamstag, 17. Dezember, ein. Zudem werden Wildprodukte zum Kauf angeboten. Warme Getränke und Gegrilltes sorgen für das leibliche Wohl. Details hier.

Selbstschneidekulturen hält auch das Gartencenter Bösen an der Pellinger Straße, in Wittlich, Wawern, Temmels und in Igel bereit. Eine Übersicht gibt es hier.

Ensch: Am Sonntag, 18. Dezember von 10-12 Uhr. Bitte Handsäge mitbringen. Die Kultur liegt unterhalb Reitstall Lörscher, Kontakt: 06507 3371, ralf.duepre@wald-RLP.de, Details hier.

Klüsserath: Am Samstag, 17. Dezember von 14-16 Uhr. Bitte Handsäge mitbringen. Die Kultur liegt in der Nähe der Motocrosstrecke und ist gut erreichbar. Details hier, Kontakt: 06507 3371, ralf.duepre@wald-RLP.de, Details hier.

Bekond: Die Gemeinde Bekond bieter Christbäume aus der eigenen Kultur zum Selbstschlagen an. Zur Auswahl stehen Nordmanntannen (ein bis drei Meter). Unterstützt wird die Aktion von der freiwilligen Feuerwehr Bekond, die auch gerne beim Schlagen und Transport der Bäume behilflich ist. Gegen eine kleine Spende wird es auch Heißgetränke und etwas zur Stärkung geben. Verkauf an der Grillhütte Bekond: Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 15 Uhr. Kontakt: Herr Eckel, 0177-7944152, Details hier.

Mehring: Das Forstrevier Mehring organisiert zusammen mit der Jugendfeuerwehr Mehring den diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf der Ortsgemeinde in der Kultur am Zitronenkrämerkreuz. Nordmanntannen (1-3 Meter) können selbst geschlagen werden. Es gibt auch Heißgetränke und Würstchen. Samstag, 17.Dezember und Sonntag, 18. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr. Kontakt: Forstrevier Mehring, Philipp Schreiber, 0152/28851691 , Details hier.

Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis

Der Tannenhof Peters in Neroth, Ackerstraße 34, bietet die Möglichkeit, den Tannenbaum eigenhändig in der Kultur zu schneiden. Die Nordmanntannen zum Selberschlagen in der Kultur "Geeser Land" befindet sich von Neroth in Richtung Gees K33, ca. 1,5 km außerhalb Neroth gelegen, Kreuzung Richtung Gees. Wünschenswert ist eine Terminabsprache unter 0178-6951128 oder im Internet

Nordmanntannen und Blaufichten bis 2,20 Meter hält Weihnachtsbäume Lichter in Balesfeld, Großwies 11, auch zum Selbstschneiden bereit. Kontakt: 017638801208, eggalichter@web.de, nur nach Vereinbarung.

Weihnachtsbäume Heinrich's in Lascheid, Auf dem Hügel 11, lassen die Privatkunden Nordmanntanne, Nobilistanne und Blaufichte selbst schlagen. Kontakt: 06554/685, kontakt@heinrichs-weihnachtsbaeume.de (Montag bis Samstag 8-18 Uhr, Sonntag nach Vereinbarung)

Hunsrück

Selbsteinschlag ist in Hochscheid bei "Hunsrücker Weihnachtsbäume Familie Neu", Neuer Weg 14 möglich vom 12. bis 22. Dezember , montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie an am Samstag, 17. Dezember von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag, 18. Dezember von 10 bis 15 Uhr. Handsägen sind vorhanden.

Ebenfalls im Hunsrück kann man in Rinzenberg (Landkreis Birkenfeld) bei Forstprodukte Hochwald, Hochwaldstraße 44, beim Sägen einer Nordmanntanne mit Hand anlegen. Terminvereinbarung per Whatsapp 0176/70819136 oder per Mail saschmeurer@web.de