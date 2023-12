Von Nobilis bis Nordmanntanne Ran an die Säge: Hier kann man Weihnachtsbäume selbst schlagen

Trier: Das Forstamt Trier organisiert am 3. Adventssamstag, 16. Dezember, ein Weihnachtsverkaufsevent. Am Forstamt Trier in Quint können Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Zudem werden Wildprodukte zum Kauf angeboten. Warme Getränke und Gegrilltes sorgen für das leibliche Wohl. Details hier.