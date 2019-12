Konzert : Weihnachtskonzert: Chor über Brücken singt in St. Maximin

Trier Der Chor über Brücken gibt am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Abteikirche St. Maximin ein Weihnachtskonzert. Einlass ist um 16.40 Uhr.

Mehr als 180 Sänger und eine siebenköpfige Band erwarten die Besucher – Johannes Still am Piano, Christoph Haupers an der Gitarre, Ingo Esch am Schlagzeug, Christian Kalle am Bass, Marina Gönen an der Trompete, Martin Form an Saxophon und Klarinette und Sabine Rummel an der Querflöte.