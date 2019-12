Konzert : Weihnachtskonzert des MV Pallien

Trier Der Musikverein Trier-Pallien 1959 lädt am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, in die Pfarrkirche St. Simon und Juda, in Trier-Pallien zu seinem Weihnachtskonzert ein. An diesem Abend werden auch Musiker für 40 und 50 Jahre aktive Tätigkeit im MV Trier-Pallien geehrt.