Konzert : Weihnachtskonzert des Theaters Trier

Trier Mit dem Weihnachtskonzert des Trierer Theaters bietet sich die Gelegenheit, den letzten Samstag vor Weihnachten mit der gesamten Familie mit festlicher Musik, Geschichten und Gedichten ausklingen zu lassen.

Der musikalische Leiter, Martin Folz, hat für die Kinder- und Jugendchöre europäische Weihnachtslieder in einer Suite de Noël zusammengestellt und ein Weihnachtsmedley für Chor und Orchester bearbeitet. Das Orchester spielt die Suite Children’s Corner von Claude Débussy – all dies eingebettet in eine anrührende Weihnachtsgeschichte.