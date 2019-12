Konzert : Weihnachtskonzert in Welschbillig

Welschbillig Unter dem Titel „Christmas Joy“ findet am Samstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, in der Kultur- und Marktscheune in Welschbillig ein großes Weihnachtskonzert statt. Die „BLUEnoteJAZZfriends“ und die „AmaSingvoices“ spielen und singen mit viel Spaß und Leidenschaft traditionelle und moderne Weihnachtslieder unter anderen „Let it snow“, „Christmas Song“ und „In der Weihnachtsbäckerei“.

