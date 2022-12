Guter Zweck : Wie ein Weihnachtslied aus Trier kranken Kindern bei Nestwärme helfen soll

Foto: Timo Lang

Trier Der Architekt und Musiker Georg Kersch aus Trier hat ein Weihnachtslied geschrieben. Wie der Song entstanden ist und was der Verein Nestwärme damit zu tun hat.

Georg Kersch ist in Trier vor allem als Architekt aus dem Studio „Kersch und Hansen“ bekannt. Was einige vielleicht noch nicht wissen: Kersch schreibt und veröffentlicht unter dem Künstlernamen „Austrier“ auch eigene Musik.

Denn der Architekt und Musiker hat beschlossen: „Das Leben ist zu schade für nur einen Beruf.“ Die beiden kreativen Tätigkeiten lägen sehr dicht zusammen, erklärt er: Erst skizziert er den Entwurf für das Gebäude oder die Hookline eines Liedes in sein Notizbuch. Dann kommen die technischen Verfeinerung. Bei einem Lied entspreche das z.B. den Sounddetails.

Anfang Dezember ist seine erste Single „Still“ erschienen. Derzeit arbeitet Austrier an einem Musikalbum, das im März 2023 veröffentlicht werden soll. Während einer Session im Studio Audio Cavern sei ihm dann die fixe Idee für seine Weihnachts-Single gekommen, „Another Christmas Night“ (deutsch: „eine weitere Weihnacht“).

Dieses Jahr sei ein besonderes Weihnachten, weil so viel in der Welt passiere. „Mein Produzent Carsten Drue und ich wollten die stressige Weihnachtszeit mit einer Weihnachtsbotschaft abmildern“, erklärt Austrier. Der Popsong ist daher ein leichtes Musikstück mit einer einfachen Melodie. Im zugehörigen Musikvideo schlendert Kersch mit seiner Gitarre über den Trierer Weihnachtsmarkt und singt seinen Song an verschiedenen Stellen in der abendlich beleuchteten Innenstadt.

Um was es in „Another Christmas Night“ geht

Die Lyrics handeln von jemandem, der ähnlich wie im bekannten Weihnachtslied „Driving home for Christmas“ zum Fest schnell nach Hause zu seinen Liebsten will. Dazu rennt das lyrische Ich so schnell es kann – wie Rudolph, das Rentier mit der roten Nase. Insider werden neben „Rudolph“ noch weitere Zitate bekannter Liedzeilen finden: „Let it snow“, „miner for a heart of gold“ und „silent and holy nights“ sind einige Beispiele. Was Austrier mit dem Text sagen will: Die Menschen sollen aufmerksam sein und sich gegenseitig Liebe und Respekt schenken.

„Für manche Musiker ist ein Weihnachtslied nur Geschäft“, sagt der Trierer. Bei ihm sei es das innere Bedürfnis gewesen, die diesjährige Vorweihnachtszeit „akustisch aufklingen zu lassen“. John Lennon sei dabei ein musikalisches Vorbild für ihn gewesen. Auch deshalb erklingt „Another Christmas Night“ im Synth-Pop-Stil der 1970er bis 1980er Jahre.

Weil er kaum Musiker kenne, die wie er „ticken“, habe er „aus der Not heraus“ alle Instrumente bis auf das Schlagzeug selbst eingespielt. Das sei ein „cooles Experiment“ gewesen. So habe er einen tierischen Spaß am Bassspielen entwickelt.

So soll das Lied dem Verein Nestwärme helfen

Sein Weihnachtslied soll aber mehr sein als nur Selbstverwirklichung. „Ich wollte das Lied mit einem guten Zweck verbinden“, erklärt der Musiker. Alle Einnahmen aus Streams und Downloads will er an den Trierer Verein Nestwärme spenden und so Familien mit kranken Kindern helfen. Weil die Tantiemen pro Stream für Musiker recht mager ausfallen, wird das Architekturbüro „Kersch und Hansen“ den Betrag verdoppeln.