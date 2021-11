Kindertheater : Wenn ein Schneemann ein Ei ausbrütet

Trier Im Weihnachtsmärchen „Jeda, der Schneemann“ in der Tuchfabrik Trier gibt es viel Gefühl, Poesie, Musik und Clownerie.

Es gibt wieder etwas Abwechslung auf der Kleinkunstbühne. „Jeda, der Schneemann“ ist ein liebevoll inszeniertes und mit viel Gefühl dargestelltes Theater-Erlebnis für die ganze Familie. Die rund einstündige Show bedient sich unter anderem an fluoreszierenden Farben, bunten Tierdarstellungen, Musik und auch lustigen Elementen zum Mitmachen für die jungen Zuschauer. Hauptdarsteller und Mittelpunkt der Geschichte ist der überzeugende Tim Olrik Stöneberg in seiner Rolle als Schneemann.

Wegen steigender Unsicherheit im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Lage und einigen Absagen findet die Vorführung aktuell unter dem 2G+-Sicherheitsgebot im kleinen Saal der Tuchfabrik Trier statt. Im halbvollen Saal mit einem zugelassenen Gesamtkontingent von 60 Zuschauern und etwa 30 anwesenden Eltern und Kindern, war dennoch mehr als genug Platz. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während des Stücks war nicht zwingend erforderlich. Trotzdem erwähnte ein durch die Lage gezeichneter und sichtlich angespannter Florian Burg bei seiner Ansprache, dass „wir in Anbetracht der Lage froh sein können heute Nachmittag hier sein zu dürfen. Im Geiste bei den Kleinen will ich darauf hinweisen, dass zwar niemand eine Maske tragen muss, aber dass es doch sicherer ist wenn möglichst viele nicht gänzlich darauf verzichten“.

Worum geht es, werden Eltern sich vielleicht fragen. Zunächst einmal: Die Kulisse ist ein Strand direkt am Meer. Es ist Sommer und Jeda hat einen Traum, während er tief schlafend in seiner Badewanne am Strand vor sich hin schnarcht und sichtlich das Leben genießt. Schnell wird klar, er will dieses Jahr unbedingt den Sommer erleben. Das sei doch nicht normal, haben die anderen Schnee­männer ihm gesagt. Doch sie sind alle bereits geschmolzen und zu Wölklein geworden, nur ihre Nasen sind noch übrig. Einige hatten doch tatsächlich Auberginen, andere Gurken, oder sogar Teile einer Spielzeug-Autorennbahn als Nase, was dem emotionalen Schneemann ein Graus ist. Für ihn ist nur die Karotte im Schneemanngesicht vertretbar.