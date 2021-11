Aktueller Stand : Welche Regeln auf den Weihnachtsmärkten gelten – Ein Überblick für die Region Trier und Rheinland-Pfalz

Der Weihnachtsmarkt Trier: Der aktuelle Preisträger des schönsten Weihnachtsmarkts in Deutschland. Foto: Werner Hardt

Update Rheinland-Pfalz Mit der neuen Corona-Verordnung, die im November in Kraft getreten ist, bieten sich den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz mehr Freiheiten als erwartet. Welche Städte diese ausnutzen und wo trotzdem noch strengere Regeln gelten.

In den meisten großen Städten ist mittlerweile klar wie der Weihnachtsmarkt aussehen wird. Durch die neuen Lockerungen häufig fast so, wie man es von Vor-Corona-Zeiten gewohnt ist. Hier zunächst ein Überblick über einige größere Märkte in Rheinland-Pfalz:

Trierer Weihnachtsmarkt

Holzbuden, Glühwein und das berühmte Karussel auf dem Domfreihof: Wie hier zu sehen, war der Weihnachtsmarkt 2019 auch bei Kindern sehr beliebt. Foto: TV/Hans Krämer

Der Weihnachtsmarkt in Trier öffnet am 19. November und dauert bis zum 22. Dezember. Dabei gibt es eine wichtige Einschränkung: Am Totensonntag, den 21. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Für den Weihnachtsmarkt 2021 war ursprünglich die 2G-Regel vorgesehen. Demnach hätten nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Weihnachtsmarkt gehabt. Nach dem neuen Stand (aktuell vom 5. November 2021) gilt: Es wird keine Zugangskontrollen geben. Die 2- oder 3G-Regeln finden keine Anwendung, wie die Veranstalter mitteilen. Man habe zusätzliche Freiflächen mit einer reduzierten Zahl an Verkaufsständen geschaffen und verzichte in diesem Jahr auf ein Bühnenprogramm und die offizielle Eröffnung. Da der Weihnachtsmarkt im Außenbereich stattfindet, gibt es keine Maskenpflicht oder ein Abstandsgebot.

Mainz: Weihnachtsmarkt am Domplatz

Eine Aufnahme von 2019: Die Beleuchtung vor dem Dom hüllt den Marktplatz in ein warmes Gelb. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Vor den Lockerungen im November sollte es in Mainz abgesperrte Bereiche für Geimpfte und Genesene geben. Nach aktuellem Stand fällt diese 2G-Regel weg. Ebenso wird voraussichtlich keine Maskenpflicht gelten. Eine Ausnahme: Wie die Stadt Mainz mitteilt, muss gegebenenfalls in Anstehsituationen eine Maske getragen werden. An der ursprünglichen Idee, den Markt zu entzerren und die Buden auf die ganze Fußgängerzone zu verteilen, wird zudem festgehalten. Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 25. November um 17 Uhr an der Weihnachtskrippe am Dom eröffnet.

Koblenzer Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt

Die traditionellen Lebkuchenherzen gibt es überlicherweise auch in der romantischen Kulisse des Koblenzer Weihnachtsmarkts (Archivbild von 2008). Foto: picture-alliance/dpa/Koblenz Touristik

Der Weihnachtsmarkt in der Koblenzer Innenstadt startet bereits am 19. November. Die Regeln im Einzelnen: Die ursprünglich geplanten Zutrittsbeschränkungen im Sinne von 2G oder 3G fallen weg (Stand: 10. November). Ein angepasstes Konzept sieht auch vor, dass Gastronomen ihre Stände auf dem gesamten Marktgelände – also auf dem Zentralplatz, Münzplatz, Josef-Görres-Platz, Jesuitenplatz und WilliHörter-Platz – aufstellen können, anstatt in einem abgesperrten Bereich mit 2G-Regelung. Zudem wird es keine überdachten Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken geben und Veranstaltungen auf Bühnen fallen aus.

Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern soll dieses Jahr auf einer größeren Fläche stattfinden, damit alle Besucher die Möglichkeit haben ausreichend Abstand zu halten. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp Schulze

Auf die geplante Einzäunung der Gastrobereiche und Glühweinstände wird verzichtet, erklärt der Kaiserslautrer Oberbürgermeister Klaus Weichel am 9. November. Allerdings werde man die weit auseinander gezogene Ausdehnung des Weihnachtsmarktes beibehalten. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 22. November und geht bis zum 23. Dezember. Anschließend wird er dann von 27. bis 30. Dezember als Silvestermarkt fortgeführt. Obwohl es im öffentlichen Raum keine Kontaktbeschränkungen geben wird, kann es noch für Veranstaltungen im Außenbereich Regeln geben, wenn die Teilnehmer feste Plätze einnehmen und eine Einlasskontrolle oder Ticketverkauf gegeben sind.

Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt

Hier sieht man den Weihnachtsmarkt in Speyer noch an seinem üblichen Platz an der Alten Münze. Dieses Jahr soll er entlang der Maximilianstraße aufgebaut werden. (Archivbild von 2010) Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Weihnachtsmarkt soll sich nach den Plänen der Stadt über die gesamte Maximilianstraße erstrecken. Damit sollen die üblichen Menschenansammlungen am Veranstaltungsgelände an der Alten Münze vermieden werden. Dennoch soll es reichlich Platz für Schausteller geben. Nach Beschluss der aktuellen Corona-Verordnung legte auch die Stadt Speyer fest, den Weihnachts- und Neujahrsmarkt ohne Maskenpflicht, 3G-Regel oder Personenbeschränkung abzuhalten. Die Öffnungszeiten: Vom 22. November bis 9. Januar täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr. Davon abweichend: am 24. Dezember 10.00 bis 13.00 Uhr, am 25. und 26. Dezember ist er geschlossen. An Silvester von 11.00 bis 15.00 Uhr, am 1. Januar von 13.00 bis 21.00 Uhr.

Bitburger Weihnachtsmarkt

Größere Menschenmengen versucht die Stadt Bitburg auf ihrem Weihnachtsmarkt dieses Jahr zu vermeiden. Die Buden und Imbissstände werden weiter auseinander stehen als üblich. Foto: Nicolaj Meyer

Entzerrung ist auch in Bitburg das Stichwort. Unter dem Motto "Weihnachtsstadt Bitburg" sollen die Stände über die komplette Fußgängerzone verteilt aufgestellt werden. Eine Zugangsbeschränkung für die Fußgängerzone und Kontrollen im Sinne der 2- oder 3G-Regeln sind nicht vorgesehen. Geöffnet ist der Markt vom 27. November bis 19. Dezember – immer von Donnerstag bis Sonntag.

Bernkastel-Kueser Weihnachtsmarkt

Die Bernkasteler Altstadt bietet eine tolle Kulisse für einen romantischen Weihnachtsmarkt. Foto: Arnoldi/Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues plant bereits seit Monaten, einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. War zunächst nur ein Zugang für Geimpfte und Genesene vorgesehen gelten auch hier laut aktuellen Informationen der Stadt keine Zugangsbeschränkungen mehr. Deshalb habe die Stadt zusätzliche Freiflächen mit einer reduzierten Zahl an Verkaufsständen geschaffen, damit genügend Abstand gehalten werden kann. Außerdem werde auf ein Bühnenprogramm und auf größere Veranstaltungen wie beispielsweise das Feuerwerk oder die Fackelschwimmer verzichtet. Der Markt ist vom 19. November bis 19. Dezember täglich geöffnet (außer an Totensonntag, 21. November).

Ludwigshafener Weihnachtsmarkt

Der Markt in Ludwigshafen war in vergangenen Jahren immer ein Magnet für viele Weihnachtsfans am Rhein. Foto: Markus Prosswitz

In Ludwigshafen hat der Weihnachtsmarkt sogar schon begonnen. Hier wird vom 10. November bis zum 23. Dezember Heiligabend entgegengefiebert – ebenfalls ohne Zugangs- und Eingangskontrollen. Nur beim Anstehen an Ständen muss eine Schutzmaske getragen werden.

Sterntaler Weihnachtsmarkt, Brunnenhof in Trier

Besondere Atmosphäre: Im Brunnenhof werden die Wände beim Sterntaler Weihnachtsmarkt stilvoll beleuchtet. Foto: Karin Pütz

Nach dem Pandemie bedingten Ausfall im Jahr 2021 soll der Sterntaler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom 25. bis 28. November erneut stattfinden. Gefeiert werden darf im kunstvoll illuminierten Brunnenhof ohne Abstand und ohne Maske. Aufgrund der hohen pandemiebedingten Zusatzkosten wird im Jahr 2021 von Freitag bis Sonntag ein Eintritt von zwei Euro pro Person erhoben. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre ist der Eintritt frei. Der Donnerstag bleibt weiterhin für alle kostenfrei.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region Mosel, Eifel und Trier

Weihnachtsmärkte in der Eifel und Vulkaneifel

Neuerburg: 27. bis 28. November

Dasburg: 4. bis 5. Dezember

Waxweiler: 27. bis 28. November

Gerolstein: 11. bis 12. Dezember

Daun: 3. bis 5. Dezember

Hillesheim: 4. bis 5. Dezember

Gillenfeld: 27. bis 28. November

Dauwelshausen: 11. bis 12. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich: 26. November bis 19. Dezember (Mit Musik- und Ausstellungsprogramm)

Traben-Trarbach (Winter-Wein-Zauber statt Weihnachtsmarkt): 26. November bis 2. Januar

Manderscheid (auf der Niederburg): 27. bis 28. November

Bäsch (Thalfang): 4. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Trier-Saarburg

Saarburg: 3. bis 5. Dezember und 10. bis 12. Dezember

Aach: 4. Dezember

Newel: 20. November

Welschbillig: 11. bis 12. Dezember

Taben-Rodt: 28. November

Waldweiler: 11. bis 12. Dezember

Freudenburg: 11. bis 12. Dezember

Welche Weihnachtsmärkte für 2021 abgesagt wurden

Die Gemeinde Deidesheim hat verkündet, ihren berühmten Weihnachtsmarkt dieses Jahr erneut abzusagen. Man habe vor dem Hintergrund der Einschränkungen „keine rechtlich und wirtschaftliche sinnvolle Möglichkeit gefunden den Markt durchzuführen“, heißt es von Seiten der Deidesheimer Weihnachtskommission.

Auch Lambrecht und Traben-Trarbach haben verkündet, dass es dieses Jahr bei ihnen keinen traditionellen Weihnachtsmarkt geben wird. In Traben-Trarbach soll es allerdings eine Alternative zum abgesagten Wein-Nachts-Markt geben – mehr über den geplanten Winter-Wein-Zauber erfahren Sie hier.