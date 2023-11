Für Groß und Klein An diesen Terminen sollen Weihnachtsmärkte in Trier und Trier-Saarburg 2023 stattfinden

Am ersten Adventswochenende finden in der Verbandsgemeinde Ruwer gleich zwei Weihnachtsmärkte statt. In Lorscheid eröffnen die Stände am 2. Dezember um 14 Uhr auf dem Festplatz am Dorfsaal. In Osburg öffnet der Weihnachtsmarkt am gleichen Samstag an den Tennisplätzen des Osburger TC. In Pluwig findet am 9. Dezember ein Glühweinfest mit Weihnachtsbaumverkauf statt.