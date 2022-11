Für Groß und Klein : An diesen Terminen sollen Weihnachtsmärkte in Trier und Trier-Saarburg 2022 stattfinden

Foto: Roland Morgen 13 Bilder So war die Eröffnung des Trierer Weihnachtsmarktes 2021

Weihnachten steht zwar noch nicht ganz vor der Tür, aber planen schadet nicht. Deshalb finden Sie hier Weihnachtsmärkte in Trier und Trier-Saarburg, die 2022 stattfinden sollen.

Glühwein, Waffeln, weihnachtliche Musik – auch, wenn es noch einige Wochen hin ist bis zur Weihnachtszeit, lohnt sich schon ein Blick auf die Weihnachtsmärkte, die 2022 in Trier und Trier-Saarburg stattfinden.

Weihnachtsmärkte 2022 in Trier

Der größte vorab: Der Trierer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 18. November bis 22. Dezember statt. Wie üblich ist der Markt am Totensonntag (diesmal ist das der 20. November) geschlossen. Ansonsten hat der Markt Montag bis Samstag von 10:30 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Trier findet 2022 wieder statt. Vom 24. bis 27. Dezember veranstaltet die Kulturkarawane den Sterntaler Weihnachtsmarkt im Trierer Brunnenhof. Angeboten wird dort Kunsthandwerk. Seit 2014 lädt die Kulturkarawane zu Beginn der Weihnachtszeit zum Weihnachtsflanieren in den historischen Gemäuern des Brunnenhofes ein. Potenzielle Aussteller können sich hier bewerben.

Weihnachtsmärkte 2022 in der VG Trier-Land

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Welschbillig findet am Wochenende des 10. und 11. Dezember 2022 statt. Geöffnet ist er Samstag von 12 bis 20 und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Es ist nicht das einzige weihnachtliche Event in der Verbandsgemeinde Trier-Land, wie ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt: In Newel wird am 19. November ein Herbst- und Adventsbasar im Gemeindehaus veranstaltet. Auch im Igeler Ortsteil Liersberg findet ein Markt statt: Dieser wird am 11. Dezember in der Lieschberja Scheier veranstaltet.

Weihnachtsmärkte 2022 in der VG Saarburg-Kell

Blick in die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: Dort findet laut Veranstaltungskalender am Sonntag, 27. November der 2. Tabener Adventsmarkt auf dem Waldfestplatz in Taben-Rodt statt. Ausrichter sind der Musikverein und der Sportverein Taben-Rodt.

In Lampaden findet der Weihnachtsmarkt der Pfarrgemeinde am 3. Dezember auf dem Kirchenvorplatz statt. In Trassem hat man den Weihnachtsmarkt auf das dritte Adventswochenende gelegt. Der Weihnachtsmarkt in Vierherrenborn findet am 10. Dezember ab 15 Uhr an der alten Schule Vierherrenborn statt. Der Markt in Waldweiler rund um die „Alte Schule" findet am selben Wochenende statt, geht aber über zwei Tage (10. und 11. Dezember. An diesen beiden Tagen findet auch der Weihnachtsmarkt in Freudenburg statt.

Auch in Saarburg wird es wieder weihnachtlich: Der Christkindlmarkt soll an den Wochenenden vom 2. bis 11. Dezember stattfinden. Geöffnet ist er Freitag von 16 bis 21, Samstag von 13 bis 21 und Sonntag 13 bis 21 Uhr. Der Viktorianische Weihnachtsmarkt „Jingle Bells“ in der Kulturgießerei findet am 3. Adventswochenende (10./11. Dezember 2022) statt. Der dritte Markt in Saarburg findet am Sonntag, 20. November, im Greifvogelpark statt. Er hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmärkte 2022 in der VG Ruwer

In Pluwig findet am 10. Dezember ein Glühweinfest mit Weihnachtsbaumverkauf statt. In Thomm wird am Sonntag, 11. November, ein Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz stattfinden. Interessierte Standbetreiber können sich bei Joachim Maierhofer (Telefon 06500-7792) oder unter fabianglar@web.de anmelden.