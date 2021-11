Weihnachtsmarkt : Poller und Betonsäulen: So schützt sich Trier vor Anschlägen

In der Trierer Liebfrauenstraße ist der Aufbau der Hochsicherheitspoller fast abgeschlossen. Am Mittwoch werden sie einbetoniert. Foto: Roland Morgen

Trier In den Straßen, die zum Hauptmarkt führen, werden Betonsäulen aufgebaut, die den Trierer Weihnachtsmarkt vor Anschlägen mit Kraftfahrzeugen schützen sollen. Und an zwei Straßen, die zum Domfreihof führen, sollen fest installierte Poller für Sicherheit sorgen. So ganz fertig sind sie noch nicht.