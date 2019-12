Brauchtum : Föhren lädt zum Weihnachtsmarkt

Föhren Der Heimat- und Verkehrsverein Föhren und die Ortsgemeinde laden am zweiten Advent zum Weihnachtsmarkt in den Park Monéteau ein (am Feuerwehrhaus). Es gibt Stände und ein Rahmenprogramm. Öffnungszeiten: Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr.