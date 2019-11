Weihnachtsmarkt : Der Advent kann kommen

Die zehnte Saison läuft: Die Eislaufbahn auf dem Trierer Kornmarkt ist in Betrieb, am Totensonntag aber ohne Musik. Der Weihnachtsmarkt bleibt dann ganz geschlossen. Foto: Roland Morgen

Trier Aber erst mal bremst der Totensonntag den Trubel in Trier aus.

Mit der Totenstille ist es am Montag wieder vorbei. Den ersten ganz großen Weihnachtsshopper-Ansturm erwartet Trier am Samstag, 30. november. Passenderweise bieten die City-Initiative und die Stadtwerke Trier ab dann wieder ihren bewährten und kostenlosen Park+Ride-Service an. Auto auf den Parkplätzen Messe, Hochschule oder Trier-Nord abstellen und gratis per Bus in die City und zurück ist an allen vier Adventssamstagen möglich. Mehr Infos dazu online: