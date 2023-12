Volksfreund-Test Wer hat den besten roten Glühwein rund um den Trierer Weihnachtsmarkt?

Den leckersten Glühwein in Trier hat.... Nein, so schnell geht das nicht. Denn Volksfreund-Lokalchefin Rebecca Schaal und Reporterin Verona Kerl haben es sich bei ihrem Test nicht leicht gemacht. An acht Glühweinständen oder Läden mit Außenschank haben sie Glühweine in der Trierer City probiert. Fast ausschließlich rann der Klassiker aus Rotwein ihre Kehlen hinab. Lediglich eine Ausnahme war dabei (dazu später mehr).