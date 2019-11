Sperrungen : Wegen Weihnachtsmarkt wird Lieferverkehr geändert

Trier Oberbürgermeister Wolfram Leibe eröffnet am 22. Dezember das bunte Treiben auf dem Domfreihof. Anwohner müssen eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Glühwein trinken, Champignons essen und Plätzchen kaufen: Der 40. Trierer Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 22. November, seine Pforten. Die offizielle Eröffnungsfeier mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe findet am Dienstag, 26. November, 17 Uhr, auf dem Domfreihof statt. Geboten werden Ausschnitte aus dem Weihnachtsmärchen Aladin und die Wunderlampe des Theaters, Bläser auf der Dombalustrade und die Krönung der Deutschen Glühweinkönigin 2019/20.

Der Weihnachtsmarkt, der bis 22. Dezember läuft und am Totensonntag, 24. November, geschlossen bleibt, bringt Verkehrsbeschränkungen, vor allem beim Lieferverkehr, mit sich.

Zulässig ist dieser zu folgenden Zeiten: Montag bis Donnerstag von 0 bis 11 und von 21 bis 24 Uhr, Freitag von 0 bis 11 und von 22 bis 24 Uhr sowie Samstag von 0 bis 11 Uhr. An Sonn- und Feiertagen und zu allen übrigen Zeiten ist der Lieferverkehr laut städtischer Straßenverkehrsbehörde nicht gestattet. Gewerbetreibende in diesen Bereichen müssen dafür Sorge tragen, dass die jeweiligen Lieferketten an die geänderten Zeiten angepasst werden.