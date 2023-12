Kolumne Zugereist Adventszeit in Trier: Genuss statt Einkaufsstress

Advent, Advent – die Vorweihnachtszeit rennt! Dieses Jahr ist der Advent so kurz wie selten, da der vierte Advent gleichzeitig bereits Heiligabend ist. Dies ist jedoch kein Grund zur Panik. Der Trierer Weihnachtsmarkt begrüßte uns auch in diesem Jahr zuverlässig ab Ende November, und so bleibt noch genügend Zeit, die Magie der Trierischen Vorweihnachtszeit wirken zu lassen.