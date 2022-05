Mehr als 50 Millionen Euro müssen investiert werden : Weil Geld und Personal nicht reichen: Abstriche beim Brandschutz in Trierer Schulen

Fenster und Sonnenschutzeinrichtungen an Gebäuden von MPG und AVG werden für 2,7 Millionen Euro saniert. Foto: Portaflug Föhren Foto: Portaflug Föhren

Trier 42 Projekte in Trierer Schulen stehen derzeit an. Das sind offensichtlich zu viele. Deshalb soll beispielsweise der Brandschutz in zwei Gymnasien erst einmal nicht verbessert werden.