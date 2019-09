Feste : Wein, Folkore und viel Musik beim Stadtfest in Schweich

Schweich Mit der Weinprobe des Vereins Kultur in Schweich am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum beginnt die heiße Phase des Stadtfestes in Schweich.

