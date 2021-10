Freizeit : Viele Triererinnen und Trierer bei der Wein-Kost-Wanderung in Olewig

Zum Olewiger Weingut von Nell in Trier kamen mehr als 100 Wanderfreunde und Feinschmecker. Foto: Andreas Sommer

Trier Weit über 100 Wanderfreunde und Feinschmecker kamen am Sonntag am Olewiger Weingut von Nell zusammen, um in drei Gruppen auf eine kulinarische Entdeckungsreise über verschlungende Pfade durch die Olewiger Weinlagen zu gehen.

Für das richtige Infotainment sorgte Stefan Krämer, der als einer der Tourguides neben zahlreichen Informationen auch interessante Anekdoten zu berichten hatte. „Die Teilnehmer sollen angenehm unterhalten werden, während sie doch den einen oder anderen Höhenmeter zu absolvieren haben. Dafür werden alle dann auch ordentlich mit kulinarischen Köstlichkeiten und interessanten Wein- und Bierproben der Olewiger Winzer und der Olewiger Brauerei belohnt“, sagt Krämer.

In drei Gruppen ging es auf eine kulinarische Entdeckungsreise über verschlungende Pfade durch die Weinlagen von Olewig. Foto: Andreas Sommer

Zwischendurch gab es immer wieder Informationen über die spezielle Geologie der Olewiger Lagen und dem Weinbau in der Region.

Die Wein-Kost-Wanderung wurde von den Olewiger Winzern ins Leben gerufen, um insbesondere die aufgrund der Corona-Krise ausgefallenen Weinfeste zu kompensieren. Viele Triererinnen und Trierer nahmen diese Gelegenheit gerne wahr.

Mehr als 100 Wanderfreunde und Feinschmecker gingen am Olewiger Weingut von Nell in Trier auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Foto: Andreas Sommer

Unter ihnen auch Svenja Handermann und Christof Kreuzer. „Wir wollten schon länger an so einer Veranstaltung teilnehmen und finden es interessant auch als Einheimische immer wieder neue Sachen zu entdecken. Besonders, weil wegen der Coronaauflagen in der Vergangenheit vieles nicht stattfinden konnte, nehmen wir dieses Angebot, hier an der Wein-Kost-Wanderung teilzunehmen, gerne an“, sagt Svenja Handermann.