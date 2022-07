Genuss : Neun wundervolle Orte für Weinliebhaber in Trier

Der Renner in Trier: Der Weinstand auf dem Hauptmarkt hat sich zu dem Treffpunkt in der Innenstadt entwickelt. Jeden Tag genießen dort von morgens bis lange wenn es dunkel ist „Milliuuuunen“ Menschen Wein und Gespräche. Und das geht so weiter bis November – dann schließt er. Foto: TV/Rainer Neubert

Trier Bei einem „Wein“-Bummel durch die Innenstadt darf der Weinstand auf dem Hauptmarkt nicht fehlen. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Blass-Naisar

Nun ist es ja wahrlich nicht so, dass wir Trierer uns unser Städtchen schöntrinken müssen. Es IST schön. Unser Herz pochta. Doa semmer doahämm. Kleine, feine Vinotheken, Wein-Bars und Weinrestaurants bringen das, was unsere Region seit der Eroberung Cäsars so einzigartig macht, mitten ins Zentrum: die Weinkultur. Das bedeutet: Herrlich entspannte Menschen, die der Geselligkeit frönen und bei einem (oder mehreren) Gläsern Wein ins Plaudern kommen, das Leben südländisch-leicht nehmen, lachen, sich wohlfühlen, genießen.

Der Weinstand auf dem Hauptmarkt mit exklusivem Blick auf die Marktkirche St. Gangolf und auf die Porta Nigra scheint aufs Wachküssen im Frühjahr sehnsüchtig gewartet zu haben. Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen eröffnet, zieht er täglich nicht nur zur Blauen Stunde magisch an und lässt das Herz der Stadt in Triers guter Stube weinselig froh schlagen. Hier treffen sich alle – Einheimische, Touristen, zufällig Vorbeiflanierende, Kenner und Genießer. Wie man hört, hat Amor mittendrin schon fleißig Pfeile abgeschossen und Paare fürs Leben zusammengeführt. Von März bis November schenken über 82 Winzer und Winzerinnen Riesling & Co. aus.

Dass Gott nur Wasser geschaffen hat, der Mensch aber den Wein, das lesen wir bei unserem Bummel durch die Innenstadt frei nach Victor Hugo in der Weinbar Trier in der Simeonstraße 12, nur einen Steinwurf entfernt von der Porta Nigra. Gemütlich ist es hier. Klein, aber fein. Samt köstlichem Naschwerk, die Tapas sind einfach umwerfend. Täglich können 21 hochwertige Weine im offenen Ausschank probiert werden. Weinfässer, die Regale prall gefüllt mit Weinflaschen, und blaues Hintergrundlicht geben der Bar mit ihrem warmen Holzboden eine ganz eigene Note. Verkostet wird in geselliger Runde vor der Bar im Stehen, es sei denn, man ergattert einen der wenigen Sitzplätze. Auf der Karte: Erlesene Tropfen von über 65 Top-Weingütern von Mosel, Saar und Ruwer, aber auch aus anderen deutschen und internationalen Anbaugebieten.

Dass Weinbar auch ganz anders geht, zeigt die Ulysses Weinreise in der Jakobstraße 32. Der Weinomat mit 26 offenen Weinen ist wirklich eine hippe Idee! Quasi eine Jukebox für Wein. Man wirft Geld ein und kann sich seinen Wein selbst abfüllen. Neugierig einfach mal das Probeglas (10 cl) wählen und … wenn’s mundet, das 0,2 Glas nachfüllen oder einfach die ganze Flasche bestellen. Und dazu gibt es lokalen Käse vom Bauernhof, Schinken und Salami, nachhaltig angebautes Gemüse und Obst. Dass sich die Gäste in der kleinen Weinbar drinnen wie draußen pudelwohl fühlen, zeigt auch die Tatsache, dass hier so schnell keiner den Platz freigibt.

Im Weinomat in „Ulysses Weinreise“ in der Jakobstraße warten 26 offene Weine: Es ist quasi eine Jukebox für Wein – Geld einwerfen und Wein selbst abfüllen. Foto: Sandra Blass-Naisar

Familiär und herrlich ungezwungen geht es im Weinhaus La Rochelle in der Johann- Philipp-Straße 3-4 zu. Drinnen urgemütliche Wohnzimmeratmosphäre, abends auch mit ganz viel Kerzenlicht, draußen entspannter Genuss bei einem guten Glas Wein mitten auf der Bummel-Meile Richtung Kornmarkt. Ausgezeichnete Weinauswahl. Die vielen Stammgäste sprechen für sich.

Zu den Platzhirschen in Sachen „Wine in the city“ zählt das Oechsle Wein- und Fischhaus in der Palaststraße 5-7. Hier kreist die Welt vor allem um einheimische Reben-Gewächse. Riesling, Weißburgunder und Elbling. 120 Weine von über 100 Weingütern schaffen es immer wieder, ein Feuerwerk der Reize auf der Zunge zu entfachen. Zum Beispiel im gemütlichen Clubraum bei einer Weinprobe, auf der kleinen Terrasse und auch in der mit Holz und roten Akzenten ausgestatteten Vinothek des Hauses, die von der Initiative Mosel zertifiziert ist. Zum Wein werden Käsespezialitäten gereicht. Und weil nichts so gut zum Wein passt wie fangfrischer Fisch, Meeres-Krustengetier oder auch Austern, darf der Genießer mitten in Trier zur Sinnenreise ans Meer und die Küste abheben.

Das ehemalige Weinsinnig heißt jetzt JU Zwölf und ist eine Wein & Gin-Bar in der Palaststraße 12 mit stylisher Bar- Atmosphäre. 35 Weine im Ausschank spannen den Bogen von der Terrassenmosel bis nach Luxemburg, aber auch international renommierte Weingüter stehen auf der Karte – und natürlich Gin. Dazu werden passende Snacks angeboten.

Ein Weinberater aus Leidenschaft ist Otti Büsching, Gründer und Kopf hinter dem Weinhaus in der Brückenstraße 7, direkt gegenüber dem Karl-Marx-Haus. Ein Haus mit Tradition, in dem die Moselweine die Nase vorn haben. Kaum ein Weingut von Mosel- Saar-Ruwer, das hier nicht vertreten ist. 91 Punkte vergibt der Falstaff Barguide 2022 und stellt fest, dass der Blick bei den Rotweinen nach Italien, Frankreich und Israel weit über den Mainstream hinausgeht. Hier trifft sich, wer einen guten Tropfen aus der größten Weinkarte im Herzen Triers sucht. Bei den vielen offenen Weinen ein herrliches Angebot, sich durchzukosten. Originell die gepflasterte Rotwein-Stube, architektonisch gelungen der moderne großzügige Anbau mit der großen Terrasse. Auch die Küche ist empfehlenswert. Neben hausgemachten Flammkuchen gibt es eine Reihe schmackhafter Fisch- und Fleischgerichte.

In der Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm in der Weberbach 75 trinkt man Weine des Friedrich-Wilhelm- Gymnasiums, die heute zu den Bischöflichen Weingütern gehören. Im Schatten von Konstantinbasilika, Jesuitenkirche und Priesterseminar haben die Vinothek und das Restaurant im ehemaligen Gemäuer von Triers ältestem Gymnasium ein geschichtsträchtiges Plätzchen bezogen. Etwas Besonderes ist die Terrasse mit ihren großen schattenspendenden Bäumen zwischen den alten Wirtschaftsgebäuden des ehemaligen Winzerbetriebs. Zum Wein wird eine frische, bodenständige Küche serviert.

Wohin nach einem Fahrrad-Ausflug, einem Stadtbummel oder einfach so zwischendurch? Das „Kesselstatt“ liegt zentral und doch abgeschirmt inmitten historischer Bausubstanz. Foto: Sandra Blass-Naisar