Fest : Wein- und Sektfete in Riol

Riol Vier Rioler Weingüter laden am Samstag, 20. Juli, ab 11 Uhr unter dem Motto „Wir lassen die Korken knallen“ Köstlichkeiten aus Küche & Keller an das idyllische Moselufer in Riol ein. Am Abend steht Livemusik mit „Der kleine Prinz“ auf dem Programm.

