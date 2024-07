Neues Angebot in Trier-Ruwer Fotokurs im Weinberg? Das und mehr plant „Vino – der Laden“

Ruwer · Seit Ende letzten Jahres betreibt Wilhelm Herrig das Geschäft „Vino – der Laden“ in der Rheinstraße in Trier-Ruwer. Neben seinen hauseigenen Weinen bietet der gelernte Winzer verschiedene Veranstaltungen am Wochenende an.

08.07.2024 , 08:34 Uhr

Wilhelm Herrig in seiner Vinothek „Vino – der Laden“ in der Rheinstraße in Ruwer. Hier verkauft der Winzer seinen hauseigenen Wein. Dazu veranstaltet er an den Wochenenden Weinproben und Weinwanderungen. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres