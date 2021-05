Fernseh-Dokumentation : Dokumentation zu 100 Jahren Weinbau im Südwesten: Sender sucht alte Filmaufnahmen

Trier/Saaburg/Bernkastel-Kues Der Südwestrundfunk startet einen Aufruf für eine geplante Fernsehbeitrag über „100 Jahre Weinanbau im Südwesten“. Gesucht sind alte Filmaufnahmen, die sowohl das Arbeiten im Weinberg als auch das Leben in vom Weinbau geprägten Orten dokumentieren.

Es geht um bewegte Bilder aus dem vergangenen Jahrhundert, versteckt in Kellern und Speichern, vielleicht vergessen in Kisten und Schränken. Was Herkunft und Zeitraum des Materials betrifft, so lautet die Devise: je älter, desto besser.

Wer solches Material besitzt oder jemanden kennt, der Aufnahmen beisteuern kann, wird gebeten, den SWR zu kontaktieren. Das funktioniert entweder per E-Mail an manfred.ladwig@swr.de, per Telefon 06131/929-34271 oder per Post: SWR Südwestrundfunk, Redaktion Umwelt (ehemals Landfunk), Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz.