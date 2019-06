Wirtschaft : Nicht mehr der Staat entscheidet, sondern die Winzer

Trier. Neu im Weinbaurecht ist die Gründung sogenannter Schutzgemeinschaften. Die Weinwirtschaft erhält dadurch mehr Kompetenzen.

Die Schutzgemeinschaft Mosel wurde bereits im Herbst 2018 in Koblenz gegründet. Beim Branchentreff in der Industrie- und Handelskammer Trier überreichte Staatsekretär Andy Becht vom Ministerium Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft Weinbau kürzlich die Anerkennungsurkunde des Landes an den Präsidenten des Weinbauverbandes Mosel, Walter Clüsserath, sowie an die stellvertretenden Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft, Johannes Hübinger und Henning Seibert. Ihre neue Institution kann nun offiziell die Arbeit aufnehmen. In Anlehnung an die EU-Vorgaben soll mit den Schutzgemeinschaften ein an der Herkunft orientiertes Weinbezeichnungsrecht geschaffen werden.