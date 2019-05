Feste : Weinfestsaison startet in Longuich

Longuich Die Weinfestsaison in Longuich wird mit „Swinging Kulinarik” am Sonntag, 19. Mai, eröffnet.

Die Weinfestsaison in Longuich wird mit „Swinging Kulinarik” am Sonntag, 19. Mai, eröffnet. Die Besucher können ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz Wein- und Winzersekt sowie das kulinarische Angebot dreier gastronomischer Betrieben genießen. Außerdem bietet der Freundeskreis der Deutsch-Französischen Gesellschaft französische Käsespezialitäten an. Die Auftaktveranstaltung zu Treffpunkt Winzerhof (Veranstalter: Gemeinde und Heimat- und Verkehrsverein) wird von der Running Wild Jazz Band umrahmt. Am Nachmittag spielt das Moselländische Blasorchester Longuich. Außerdem werden die neuen Weinhoheiten von Longuich vorgestellt.