Wein und Genuss : Beste Stimmung beim 72. Weinfest in Olewig – das ist zum Endspurt am Montag geboten (Fotos, Video)

Foto: Rainer Neubert 25 Bilder Weinfest Trier in Olewig: So war der Sonntag

Trier-Olewig Drei Tage gute Laune und ausgelassenes Feiern – das ist die Zwischenbilanz beim 72. Weinfest in Olewig. Was zum Abschluss am Montag noch geboten wird.