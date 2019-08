Tradition : Weinfest in Trier-Olewig: Noch drei Tage Party und Genuss

Nach dem Auftakt mit Brillant-Feuerwerk geht es in die zweite Halbzeit. Livemusik auf drei Bühnen. Familienprogramm am Sonntag.

Nach der Krönung von Leonie I. und dem Abend der Olewiger Vereine folgte am Freitag der Startschuss für das volle Programm beim Trierer Weinfest. „Ich war mit der Resonanz am Mittwoch und Donnerstag sehr zufrieden“, lautete die Zwischenbilanz von Peter Terges, Vorsitzender der Winzervereinigung, vor der Eröffnung der kompletten Festzone. Tausende verfolgten am späten Abend das große Feuerwerk und feierten mit der neuen Regentin bis tief in die Nacht.